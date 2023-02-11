لأول مرة منذ 35 عاما.. فتح معبر حدودي بين تركيا وأرمينيا
أعادت السلطات التركية فتح معبر “علي جان” الحدودي مع أرمينيا بعد 35 عاما على إغلاقه. لإيصال المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال. ومن خلال المعبر، دخلت 5 شاحنات مساعدات أرمنية إلى الأراضي التركية متجهة إلى المناطق المنكوبة.
وكان معبر “علي جان” شهد حدثا مماثلا عام 1988 عندما عبرت شاحنات مساعدات من تركيا إلى أرمينيا التي تعرضت لزلزال مدمر.
ويذكر أن أرمينيا تشارك في عمليات البحث والإنقاذ بمناطق الزلزال في تركيا من خلال فريق يضم 57 عنصرا.
Thank you dear @VahanKostanyan thank you dear @RubenRubinyan for your kind efforts to make this happen. I will always remember the generous aid sent by the people of Armenia to help alleviate the sufferings of our people in the eartquake striken region in Türkiye. https://t.co/4Q6PHOhsVj pic.twitter.com/NNU7r0FLow
— Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) February 11, 2023