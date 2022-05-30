لأول مرة.. منصة إلكترونية لبيع تذاكر مباراة الخضر ضد أوغندا بداية من اليوم

أعلنت. وزارة الشباب والرياضة. اليوم الإثنين. عن تخصيص منصة رقمية لبيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الأوغندي، برسم تصفيات كان 2023.

وجاء في بيان، وزارة الشباب والرياضة، الصادر اليوم الإثنين:”تعلن وزارة الشباب والرياضة ان عملية بيع كل التذاكر الخاصة بهذا اللقاء ستكون ولأول مرة مباشرة عبر المنصة الالكترونية”.

وأضاف بيان الوزارة، أن عملية بيع التذاكر، ستكون بداية من اليوم الإثنين، على الساعة الـ15.00، بالتوقيت المحلي على الموقع:tadkirati.mjs.gov.dz .

كما أوضح بيان الوزارة:”هذا الإجراء سيسمح لكل المناصرين المتواجدين عبر كامل التراب الوطني والراغبين في حضور هذه المقابلة من اقتناء التذاكر الالكترونية مباشرة عبر هذه المنصة الرقمية.

وأشار ذات البيان:”أن كل مناصر يرغب في اقتناء أكثر من تذكرة، يمكن له ذلك بشرط إدخال اسم ولقب صاحب التذكرة كون كل التذاكر شخصية”.

كما ختم بيان وزارة الشباب والرياضة، بالتأكيد على إلزامية تقديم بطاقة التعريف الوطنية قبل دخول الملعب، للتأكد من هوية كل مناصر