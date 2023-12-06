لأول مرة من الجزائر.. فيات تكشف عن سعر سيارة تيتانو

كشفت فيات عن موديل بيك اب جديد يسمى فيات تيتانو حصريا عالميا في الجزائر والبرازيل.

وتتميز سيارة فيات تيتانو الجديدة بقوتها وقدراتها على الطرق الوعرة .وحمولتها التي لا تضاهى وقدرة القطر العالية لتلبية الاحتياجات المختلفة للمحترفين.

وأشارت فيات أن سيارة تيتانو الجديدة متاحة للطلب المسبق في شبكة فيات اعتباراً من 7 ديسمبر

وأطلقت شركة فيات حملة عالمية لتطوير المنتجات، وتقدم بكل فخر أحدث ابتكاراتها. وهي شاحنة بيك أب فيات تيتانو، التي تهدف إلى عبور المناظر الطبيعية النابضة بالحياة في الجزائر.

كما يوضح اسم هذه البيك أب الأيقوني، المستوحى من الأساطير اليونانية، كل القوة التي سيمتلكها طراز فيات الجديد. مما يضع معيارًا جديدًا من حيث المتانة والقدرة على التكيف مع جميع التضاريس والحمولة العالية.

كما تم تصميم سيارة فيات تيتانو لتلبية الاحتياجات المتعددة للعملاء الجزائريين. وهي تبرز كرمز للتنوع والخبرة التكنولوجية.

وفقًا لسمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في ستيلانتس الشرق الأوسط وأفريقيا: “يمثل طرح فيات تيتانو في الجزائر. علامة فارقة مهمة لشركة ستيلانتس. وبهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، من خلال هذه السيارة الجديدة. فإننا “نقوم بتوسيع مجموعتنا من حلول التنقل في قطاع سيارات البيك أب المبتدئة. وهذا يؤكد مجددًا التزامنا بتعزيز ريادتنا في سوق المركبات التجارية الخفيفة (LCV) في المنطقة.”

قوة استثنائية

كما تم تجهيز فيات تيتانو بقوة لا مثيل لها، وتجمع بين الأداء الرائد في فئتها والكفاءة الاستثنائية في استهلاك الوقود.

يمنحها محرك الديزل 150 حصانًا 1.9، إلى جانب علبة التروس اليدوية ذات 6 سرعات، قيادة قوية وقدرة جر أكبر. مما يجعل هذه البيك أب الشريك المثالي للتعامل مع جميع التضاريس.

قدرة تحميل لا مثيل لها

إن ما يميز Titano عن غيرها حقًا هو قدرتها على التحميل التي لا مثيل لها. مجهزة بصندوق واسع ومصمم بذكاء. توفر هذه البيك اب ما يصل إلى 1.2 طن من الحمولة. مما يجعل من الممكن نقل جميع أنواع المعدات والمواد بسهولة. وبالتالي تلبية الاحتياجات المحددة للشاحنة لجميع المهنيين. سواء كان الأمر يتعلق بذلك الأدوات الزراعية أو المعدات الحرفية أو مواد البناء الضخمة.

التنوع الأمثل

تتميز سيارة فيات تيتانو بتنوعها الاستثنائي، ومناسبتها لجميع أنواع الاحتياجات والبيئات. وهي متوفرة بكابينة مفردة 4×2، وهي الرفيق المثالي للعمل ونقل البضائع. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر إصدار Double Cab 4×4 مثاليًا للعمل والترفيه، حيث ينقل ما يصل إلى 5 أشخاص وأمتعتهم.

وهذا التنوع يجعل من تيتانو خيارًا أساسيًا يلبي الاحتياجات المهنية والشخصية بشكل مثالي. سواء على طرق المدينة أو على التضاريس الصعبة. ويضمن جهاز القفل التفاضلي الإلكتروني “e-locker”. ثباتًا معززًا في الظروف الصعبة، مثل الطين والرمل. تجمع تيتانو بين الأناقة والمتانة، وتتميز بنظام تعليق خلفي مع نوابض ورقية، مما يضفي عليها جمالية مميزة ترضي جميع الأذواق.

أسعار فيات تيتانو

سعر النسخة النموذجية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (شامل ضريبة القيمة المضافة و NDT):

-فيات تيتانو مقصورة واحدة 4×2 قدرة التحمل 3,519,000 دج

-كابينة مزدوجة 4×2 قدرة التحمل 3,729,000 دج

-كابينة مزدوجة 4×4 التحمل + (حافة باللون الأزرق المخضر) 4,089,000 دج*

-وكذا كابينة مزدوجة 4×4 قدرة تحمل + 4,129,000 دج*

-كابينة مزدوجة 4×4 بركان 4,319,000 دج

* عرض تمهيدي استثنائي

كما ستكون فيات تيتانو متاحة للطلب المسبق في إصدارات Single Cabin 4×2 و.Double Cabin 4×4 اعتبارًا من يوم 7 ديسمبر 2023 في جميع صالات عرض علامة فيات التجارية في الجزائر.