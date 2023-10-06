لأول مرة ..ميلاد تعاضدية اجتماعية خاصة بالقضاة

تم ولأول مرة منذ الاستقلال الإعلان عن إنشاء تعاضدية خاصة تعنى بالشؤون الاجتماعية للقضاة. أطلق عليها أمس الخميس من مقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة بـ”التعاضدية الاجتماعية للقضاة”. بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية التي جاءت لإدخال تعديلات ضرورية. تماشيا والقانون الأساسي للنقابة الوطنية للقضاة.

وكشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة العيدي عوداش في تصريح خص به ” النهارأونلاين”. أن انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية فرضتها ظروف معينة. تتعلق بالآجال التي منحها القانون النقابي الصادر في بداية ماي الماضي. وهذا حتى تتطابق موادها وأحكامها مع أحكام القانون الأساسي للنقابات للممارسة الحق النقابي.

وتم بالمناسبة حسب ” العيدي عوداش” وضع جدول أعمال أين تم التركيز على ثلاث نقاط أساسية. أولها إدخال التعديلات الضرورية على القانون الأساسي للنقابة، فتم تمريرها بنجاح بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء.

وأعلن ذات المتحدث أنه لأول مرة منذ الاستقلال. تم الإعلان عن ميلاد تعاضدية اجتماعية خاصة بالقضاة تعنى بالشؤون الاجتماعية والخدمات لمجموع قضاة الجمهورية. وبموجبه تم إنشاء الجمعية التأسيسية لها فاز بترأسها القاضي “محمد بوعزيز” لو انتخاب المجلس المسيّر .الذي هو في طريق الانشاء الرسمي. بعد ايداع ملف لدى وزارة العمل والتضامن الاجتماعي.

وبالمناسبة أكد ” العيدي عوداش ” أن الانتخابات التي جرت في اطار التجديد النصفي. لأعضاء النقابة الممثلين للمجلس الأعلى للقضاء جرت في ظروف عادية وشفافة. بحيث أفرزت الانتخابات عن فوز رئيس محكمة بوسعادة القاضي “محمد تومي”. من بين 6 مترشحين بحيث جاءت الانتخابات موازاة والتجديد الذي سيكون في أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في أواخر الشهر الجاري .