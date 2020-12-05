لأول مرة.. نادين نجيم تنشر صورا صادمة لتشوه وجهها بعد إصابتها في إنفجار بيروت

نشرت النجمة اللبنانية نادين نجيم، لأول مرة، صورا صادمة عن تشوه وجهها بعد اصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

وكشفت الفنانة، خلال مشاركتها في حلقة خاصة مع الإعلامي مالك مكتبي، عن الجروح العميقة والإصابات التي تعرضت لها.

لتبرز الصور ملامح صادمة للفنانة، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف معها الكثير من المتابعين.

وظهرت نادين نجيم، بكسر في الأسنان إلى جانب تشوهات في مختلف أنحاء وجهها.

وكانت نادين نجيم، قد تعرضت لانتقادات تقول بأنها استغلت انفجار مرفأ بيروت لتجري جراحات تجميلية.

ولكن الصور التي نشرتها النجمة اللبنانية في لقائها التليفزيوني، كشفت الجروح العميقة، التي شوهت ملامحها.