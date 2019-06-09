لأول مرة… نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا بالسعودية

كشفت الفنانة اللبنانية، “نانسي عجرم”، عن مشاركتها في فعاليات “موسم جدة” الفني، ليكون أول حفل غنائي لها بالسعودية.

وكان قد تم التصريح، بإحياء الحفلات الغنائية والموسيقية، في المملكة العربية السعودية.

حيث نشرت النجمة اللبنانية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء أمس السبت، مؤكدة مشاركتها بحفل غنائي بالسعودية.

ويعتبر هذا الحفل، الأول لنانسي بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات “موسم جدة”، الذي يقام بين شهري جوان الجاري، وجويلية المقبل.

كما نشرت الفنانة، صورة بوستر لهذا الحفل المقام بالسعودية، تضمن موعد ومكان الحفل الغنائي.

ومن المقرر، أن يتم إحياء الحفل، في 13 جوان الجاري، على المسرح الروماني، بالسعودية.

ووضعت “نانسي عجرم” في تغريدتها، رابط موقع إلكتروني إخباري، يؤكد مشاركة النجم اللبناني، “وائل جسار”، في الحفل الغنائي الذي تحييه بالمملكة.