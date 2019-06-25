لأول مرة.. نانسي عجرم تنشر صورة إبنتها “ليا ” بعد أشهر على ولادتها

نشرت الفنانة اللبنانية “نانسي عجرم”، ولأول مرة، صورة جمعتها مع إبنتها الصغرى، “ليا”، بعد مرور اشهر على ولادتها، على صفحتها بالأنستغرام.

وعلقت النجمة اللبنانية على الصورة التي جمعتها مع إبنتها الصغري بالقول: “صباح الخير من ليا”.

وكانت نانسي، قد نشرت فيدو بمناسبة عيد الأب، يجمع عدد من الصور والذكريات الجميلة التي تجمعها بوالدها من طفولتها.

كما يضم الفيديو لقطات لنانسي برفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم، وإبنتيهما ميلا وإيلا.

وعلّقت النجمة اللبنانية على الفيديو بالقول:”كل سنة وكل أب بخير وصحة وسند لولاده وعيلته”.