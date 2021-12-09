لأول مرة.. نتفليكس تعرض فيلماً جزائرياً 100 ٪؜

تعرض منصة نتفليكس الأمريكية العملاقة، لأول مرة فيلما جزائريا 100 بالمائة من بطولة جميلة عراس وبوجمعة الجلالي .

وستقدم نتفليكس لمشتركيها هذا الفيلم الذي جاء بعنوان “إلى آخر الزمان”، ابتداء من اليوم الخميس.

الفيلم الذي فاز بالعديد من الجوائر في مهرجانات الدولية، من إخراج الجزائرية ياسمين شويخ صدر عام 2018.

ويحكي هذا الفيلم قصة ثنائي في السبعينات من عمرهما، ويتعلق الأمر بـ “جوهر” أرملة ومشمئزة من الحياة، و”علي” يعمل حفارا للقبور .

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أزاح مسلسل كوري جنوبي جديد مسلسل SQUID GAME من تربع عرش منصة نتفليكس.

فبعد أشهر من تصدره قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة “نتفليكس”، جاء مسلسل “هيل باوند”. ليزيح مسلسل لعبة الحبار من تصدر قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة.

وتدور قصة مسلسل الرعب الخيالي “هيل باوند” حول شياطين يصطادون المذنبين ويرسلونهم إلى الجحيم. في عالم مواز يدار من قبل الوحوش.

ومنذ 20 نوفمبر الجاري، أصبح مسلسل “هيل باوند” الأعلى مشاهدة على المنصة، ليزيح “لعبة الحبار” الذي تصدر لمدة 46 يوما متتالية.

ويعتبر “هيل باوند” العمل الأحدث في طفرة الترفيه الكورية الجنوبية، التي اخترقت السوق الغربية واكتسبت شعبية عالمية.

وكانت “نتفليكس” قد شهدت زيادة كبيرة في الاشتراكات العام الماضي حين أبقت جائحة كورونا المشاهدين في منازلهم. كونه المسلسل الأعلى مشاهدة على “نتفلكس”.

لكن النمو توقف في بداية العام الحالي، وفي الوقت ذاته زادت الخدمات المنافسة مثل “ديزني بلاس” التابعة لشركة “والت ديزني”. و”إتش بي أو ماكس” وغيرهما، من إنتاجها المعروض.

ثم جاء مسلسل “لعبة الحبار” في 17 سبتمبر وفاجأ مسؤولي الشركة بأنه أصبح الأكثر مشاهدة من بين الإنتاج الأصلي.

وقالت “نتفليكس” في أكتوبر إن 142 مليون أسرة شاهدت العمل التلفزيوني الكوري الجنوب.،الذي يتناول أشخاصا يتنافسون في ألعاب لها تبعات مميتة سعيا للحصول على جائزة مالية تمكنهم من سداد ديونهم.

وقد أكدت شركة بحث سوقي، أن عدد المشتركين خلال الشهرين الماضين في خدمة نتفليكس في كوريا الجنوبية. حيث ارتفع لمستوى قياسي وخاصة خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. ويرجع ذلك إلى عرض مسلسل Squid Game لعبة الحبار.

عدد المشتركين الشهريين في نتفليكس ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أوت الماضي

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مركز نيلسين كوريان كليك لقياس عدد المستهلكين. أن عدد المشتركين الشهريين في نتفليكس ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 9.8% مقارنة بشهر أوت الماضي. ليصل إلى 8.63 مليون مشترك، ويعد عدد المشتركين في خدمة نتفليكس في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي. هو الأعلى منذ تدشين الخدمة في كوريا الجنوبية عام 2016.

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