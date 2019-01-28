لأول مرة.. نهائي السوبر الإفريقي خارج القارة السمراء

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إجراء نهائي كأس السوبر الإفريقي، المقرر بين الترجي التونسي، والرجاء البيضاوي، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتم تحديد تاريخ الـ29 من مارس المقبل، لإجراء هذه المباراة، حسب ما أعلنت عنه اليوم الإثنين، الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وجاء هذا القرار بعد الإجتماع الذي نظمته الهيئة الإفريقية في الـ26 الجاري بالقاهرة، برئاسة رئيس (الكاف) أحمد أحمد.

وتعد هذه سابقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية، بإجراء نهائي كأس إفريقيا الممتازة، خارج القارة السمراء، وبالتحديد في دولة قطر.

يذكر أن الترجي التونسي، توج برابطة الأبطال على حساب الأهلي المصري، وحقق الرجاء البيضاوي، كأس الكاف، على حساب فيتا كلوب.