لأول مرة هذا الموسم.. المدافع إلياس بن قارة ضمن قائمة الفريق الأول لدورتموند

تواجد المدافع صاحب الأصول الجزائرية، إلياس بن قارة، ضمن قائمة الفريق الأول لبوروسيا دورتموند، المعنية بمواجهة برشلونة. برسم الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

المباراة مقررة بداية من الساعة التاسعة ليلاً بالتوقيت المحلي، بملعب سيغنال إيدونا بارك.

وقرر المسؤول الأول عن العارضة الفنية لبوروسيا دورتموند، نوري شاهين، منح المدافع المحوري صاحب الـ17 ربيعا فرصة أمام برشلونة، في أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول، وذلك بعد تألقه مع فريق دورتموند لأقل من 19 سنة. إذ شارك في 19 مباراة مع فريق الشباب بمجموع 1456 دقيقة لعب منذ انطلاق الموسم في كل المنافسات.

وسبق للمدافع إلياس بن قارة أن خاض مواجهتين وديتين رفقة تعداد الفريق الأول خلال التحضيرات الصيفية. كما يتصدر رفقة فريق دورتموند للشباب، ترتيب البوندسليغا لفئة أقل من 19 سنة برصيد 38 نقطة.

للإشارة، سيكون المدافع الدولي، رامي بن سبعيني، معنيا بخوض مواجهة برشلونة أساسيا، بعد قليل.