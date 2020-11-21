لأول مرة هذا الموسم.. بودبوز يعود لقائمة سان تيتيان

وجّه مدرب نادي سان تيتيان الفرنسي، كلود بويل، الدعوة لرياض بودبوز تحسبا للمواجهة التي ستجمعهم اليوم السبت بنادي بريست.

وكشف الحساب الرسمي لنادي سان تيتيان، القائمة الموسعة للفريق، المعنية بمواجهة بريست، والتي تواجد ضمنها اسم رياض بودبوز.

وتعد هذه أول دعوة يتلقاها صاحب اليسرى السحرية منذ انطلاق الموسم الجاري، من مدربه كلود بيول، للمشاركة في مباراة رسمية.

وستكون هذه فرصة جديدة للدولي الجزائري، من أجل اقناع مدربه بويل، وتأكيد أحقيته بمكانة ضمن التعداد الحالي للفريق.

يذكر أن كلود بويل، أبدى رغبته في وقت سابق في بيع عقد رياض بودبوز، إلا أن هذا الأخير رفض مغادرة الفريق.