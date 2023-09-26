لأول مرة هذا الموسم.. محرز خارج قائمة الأهلي السعودي

غاب الدولي الجزائري، رياض محرز، عن قائمة ناديه الأهلي السعودي، المعنية بمواجهة عصر اليوم الثلاثاء، أمام العين، في منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشف الحساب الرسمي للأهلي عبر منصة “X” عن التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب ماتياس يايسله، لمواجهة العين، التي خلت من اسم محرز، إلى جانب عدم تواجده في الاحتياط.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يعفى فيها محرز من مباريات الأهلي، منذ التحاقه بالفريق الصائفة الماضية قادما من مانشستر سيتي الانجليزي، بعدما شارك في اللقاءات الـ 7 التي لعبها النادي هذا الموسم، مسجلا 3 أهداف وصنع 3 أخرى