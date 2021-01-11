لأول مرة.. وزارة التجارة تُطلق “الصولد” لعدة مواد في رمضان

ترأس وزير التجارة الأستاذ كمال رزيق، اليوم الإثنين، اجتماع لجنة متابعة وتسهيل عمليات تموين السوق خلال شهر رمضان.
وحسب بيان للوزارة، فقد حضر الإجتماع، مختلف ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وكذا ممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين وجمعية التجار والحرفيين.
بالإضافة إلى حضور مختلف جمعيات حماية المستهلك، لهذا اللقاء.
وجاء هذا الإجتماع، في إطار سلسلة اللقاءات التي يشرف عليها الوزير تحضيرا لشهر رمضان.
وتناول اللقاء بعض الإجراءات التي من شأنها ضبط الأسواق وتموينها، خاصة من ناحية الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
كما تم تقديم بعض المقترحات بخصوص تعزيز شبكة التوزيع، لضمان وفرة السلع وتلبية الطلب خاصة على المنتجات واسعة الاستهلاك.
بالإضافة إلى تقديم جملة من الإجراءات الخاصة بالشهر الفضيل، ولأول مرة كالبيع بالتخفيض والبيع الترويجي لعدة مواد ومقتنيات في شهر رمضان.
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