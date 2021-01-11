لأول مرة.. وزارة التجارة تُطلق “الصولد” لعدة مواد في رمضان

ترأس وزير التجارة الأستاذ كمال رزيق، اليوم الإثنين، اجتماع لجنة متابعة وتسهيل عمليات تموين السوق خلال شهر رمضان.

وحسب بيان للوزارة، فقد حضر الإجتماع، مختلف ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وكذا ممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين وجمعية التجار والحرفيين.

بالإضافة إلى حضور مختلف جمعيات حماية المستهلك، لهذا اللقاء.

وجاء هذا الإجتماع، في إطار سلسلة اللقاءات التي يشرف عليها الوزير تحضيرا لشهر رمضان.

وتناول اللقاء بعض الإجراءات التي من شأنها ضبط الأسواق وتموينها، خاصة من ناحية الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

كما تم تقديم بعض المقترحات بخصوص تعزيز شبكة التوزيع، لضمان وفرة السلع وتلبية الطلب خاصة على المنتجات واسعة الاستهلاك.

بالإضافة إلى تقديم جملة من الإجراءات الخاصة بالشهر الفضيل، ولأول مرة كالبيع بالتخفيض والبيع الترويجي لعدة مواد ومقتنيات في شهر رمضان.