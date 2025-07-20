لأول مرة.. وزير التربية يرد بخصوص “المقترحات” وتوقعات مواضيع البكالوريا

قال وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، إنّ بعض الأساتذة في نهاية الموسم الدراسي وتحضيرا للامتحانات الرسمية يلجؤون أحيانا إلى توقعات مواضيع البكالوريا وتوجيه التلاميذ إلى دروس معينة.

وأضاف وزير التربية خلال ندوة صحفية اليوم الأحد، للإعلان عن نتائج البكالوريا، أن الاستاذ ملتزم بالتدريس وفق ما قررته الوزارة في المؤسسات التربوية. ومواصلة الدراسة والحضور خلال الدراسة الى غاية نهاية الموسم بكل جدية. كما أن التلاميذ مسؤولين عن هذه البرامج من بدايها حتى نهاية الموسم الدراسي.

وأوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن هناك بعض الأساتذة في نهاية الموسم وتحضيرا للامتحانات الرسمية يلجؤون في بعض الأحيان إلى التوقعات وتوجيه التلاميذ إلى مواضيع معينة. حيث أن التوقعات يمكن أن تكون مفيدة حينما تتصادف مع المواضيع. ولكن قد تكون في غير تلك المواضيع.

وأكد وزير التربية، على ضرورة إلتزام الأساتذة بما قررته الوزارة وتنفيذ البرنامج بأكمله في المؤسسات التربوية. كما أن التلاميذ ملزمون بتنفيذ البرامج ومواصلة الدراسة الى غاية نهاية الموسم بجدية والتزام

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور