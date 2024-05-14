لأول مرة.. 21 جامعة جزائرية في تصنيف التايمز العالمي

دخلت 21 جامعة جزائرية إلى تصنيف التايمز العالمي للجامعات الذي يشمل الجامعات التي لم يتعدى عمرها 50 عامًا، إصدار 2024.

وحسبموقع التايمز البريطاني Times Higher Education THE للجامعات الناشئة، فقد إحتلت جامعة بلعباس المرتبة الأولى في إطار تصنيف التايمز العالمي للجامعات الشابة “إصدار 2024 ”

وفي نفس التصنيف الذي تم استحداثه سنة 2012 والخاص بالجامعات المنشأة منذ أقل من 50 سنة، فقد نالت جامعات عنابة سطيف سكيكدة المرتبة الثانية.

أما المرتبة الثالثة، فقد عادت لكل من جامعات بليدة 1

الشلف -بومرداس- قالمة- ورقلة- تيزي وزو -مستغانم -المسيلة -تلمسان -باتنة 2- بجاية- بسكرة- جيجل-الأغواط- معسكر -جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران- جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين.

وللإشارة، يعتمد هذا التصنيف على مجموعة مركبة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تشمل عدد الأساتذة والطلبة, الإنتاج العلمي وتأثيره في قواعد بيانات سكوبوس عن طريق استخدام 13 مؤشرا لتوفير المقارنات الأكثر شمولا وتوازنا, موزعة على خمسة محاور رئيسية تتمثل في كل من نوعية التعليم العالي, نوعية البحث العلمي, الاقتباسات, الانفتاح الدولي والتأثير على الصناعة.

وفيما يالي رابط التصنيف الكامل:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/young-university-rankings#!/length/25/locations/DZA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats