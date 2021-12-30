لأول مرّة في تاريخ الإعلام.. مذيعة تقدم نشرة أخبار بوشم على وجهها

أحدثت المذيعة أورييني كايبارا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها على نشرة الأخبار في نيوزيلاندا بوشم تقليدي على وجهها. وهي حادثة تقع لأول مرة في تاريخ الإعلام.

وظهرت الإعلامية أورييني وهي أم لـ4 أطفال على شاشة التلفزيون بوشم تقليدي منقوش على ذقنها، وقدمت به نشرتها الإخبارية. في سابقة هي الأوى من نوعها، ولم يسبق أن ظهر أي مذيع أو صحفي بوشم على وجهه خلال البرامج التلفزيونية.

وتساءل رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن سر هذا الوشم، وإتضح أنه تقليدي ويسمى بـ”موكو كاواي” عادة ما تنقشه نساء الماوري. ويرمز إلى تمثيل رحلة حياة الشخص أو بداية لحياة جديدة في ثقافة الماوري. كما يعكس سلالة واكابابا والتاريخ الشخصي للفرد.

كما كان هذا الوشم في السابق مؤشرا هاما على المرتبة الاجتماعية والمعرفة والمهارة والأهلية للزواج.

وعندما إنتهت المذيعة من تقديم نشرتها الإخبارية. قالت في ختام كلامها: ” وأخيراً حققت حلمي، وآمل أن أكون الأولى في سلسلة طويلة من نساء الماوري الأخريات اللواتي يحملن وشمًا تقليديًا ويقرأن الأخبار في السنوات القادمة”.

إذ تعتبر أورييني هي الأولى من إعلاميات نساء الماوري التي تظهر بهذا الوشم. كما أنها ظهرت لعدة مرات بهذا الرسم الذي قع أسفل فمها أثناء مزاولة عملها في تقديم الأخبار على شاشة التلفزيون.