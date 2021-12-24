لأول مرة منذ أزيد من 20 سنة .. رفع عدد مقاعد السينا

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات انه منذ 23 سنة على تأسيس مجلس الأمة تم رفع عدد المقاعد الغرفة العليا. وفي بيان نشرته السلطة عبر حسابها على الفيسبوك تم إستحداث مقعدين للولايات الجديدة ليرتفع بذلك عدد الاعضاء بـ 20 مقعد .في حين حصة الثلث الرئاسي سترتفع آليا إلى 10 مقاعد.

وأضاف بيان السلطة ان عدد أعضاء السينا سيصبح 174 عضوا عقب الانتخابات المقررة يوم 5 فيفيري المقبل وذلك بعد عضوين بالمجلس عن الولايات الـ 10 الجديدة حيث تم رفع عدد الولايات من 48 ولاية إلى 58 ولاية

وأشارت السلطة في ذات البيان انه وبخصوص الولايات الـ 48 سيتم إنتخاب عضو واحد عن كل ولاية. بينما الولايات الـ 10 الجديدة ينتخب فيها عضوين. والولايت المعنية هي: تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، المنيعة.

واعلنت السلطة في بيانها الفترة الممتدة بين 23 ديسمبر2021 و16 جانفي2022 تاريخ سحب إستمارة الترشح ستكون لدى مندوبياتها الولائية المختصة إقليميا. وذلك طيلة ايام الاسبوع من الساعة الـ 8 صباحا إلى غاية 16 مساء ماعدا يوم الجمعة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقع مرسوم رئاسي يستدعي بموجب الهيئة الإنتاخبية يوم 22 ديسمبر لتجديد نصف اعضاء مجلس الأمة المنتخبين يوم 05 فيفري 2022.