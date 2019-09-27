لأوّل مرة.. السعودية تمنح تأشيرة سياحية لمواطني 49 دولة

أعلنت المملكة العربية السعودية على لسان رئيس مجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب أنها ستصدر تأشيرات سياحية.

وأكد أحمد الخطيب،في تصريح له لبلومبرغ نيوز، أن الرياض ستخفف من قواعد الزي بالنسبة إلى النساء الأجنبيات وستسمح لهن بالتنقل من دون ارتداء العباءة.

كما اعتبر أحمد الخطيب الخطوة بمثابة حل للمملكة لتنويع مداخيل اقتصادها المبني أساسا على قطاع المحروقات.

وأوضح أحمد الخطيب أن فتح أبواب السعودية أمام السياح الأجانب ستكون لحظة تاريخية.

وأشار في السياق ذاته أن هذه التأشيرات ستقدم عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة.