لأوّل مرة في الجزائر.. رسو باخرة ضخمة لنقل المنتجات المنجمية في أرزيو

رست بميناء أرزيو في وهران اليوم باخرة لنقل المنتجات المنجمية ذات الحمولة الكبيرة وهي العملية الأولى من نوعها بالجزائر.

وفق ما نقلته وأج عن مدير ميناء أرزيو بن سالم قيدري فقد رست اليوم باخرة “كوقار” المحملة بـ 165 ألف طن من الكريات الحديدية قادمة من كندا. ولاضاف ذات المسؤول ان هذه العملبة تعتبرالاولى من نوعها في الجزائر التي ترسو فيها ناقلة من هذا الحجم خارج المحروقات بميناء جزائري.

وستم تفريغ الحمولة مباشرة بعد رسو “كوقار” عبر جسرين وناقل بطول 11 كلم المسير من قبل شركة “بي بي إم” المشتركة بين مؤسسة ميناء أرزيو ومجمع توسيالي الجزائر يضيف قيدري .

والجدير بالذكر ان هذه الناقلة الكبيرة تعادل 4 إلى 5 سفن متوسطة بطاقة حمولة تقدر بـ 40 ألف طن. حيث انه تعذر رسوها بميناء بطيوة بدون إنجاز الرصيف الجديد ببطيوة الذي يعد منشأة ذات أهمية كبيرة.

وتنذرج هذه العملية تزامنا مع استغلال منجم غار جبيلات بولاية تندوف الذي دخل حيز الخدمة في جوان 2021 . حيث سيصل حجم البظائع بهذا الرصيف إلى 6 ملايين طن سنويًا للاستيراد.