لأوّل مرة منذ تأسيسه.. مشاهدة قياسية لمباراة الجزائر والمغرب عبر “اليوتوب”

إنفجرت الصفحة الرسمية على اليوتوب للقناة القطرية “بي أن سبورتس” بعد قرارها ببث مباراة الجزائر والمغرب مجّانا.

وعرفت المباراة مشاهدة قياسية وتاريخية على اليوتوب وصلت إلى 1.5 مليون متابعة للموقعة التاريخية التي جرت بملعب “الثمامة”.

كما، لقي الهدف الجميل ليوسف بلايلي متابعة كبيرة جدا كذلك عبر اليوتوب. بعد ساعات فقط من إعلان الحكم البرازيلي سامبايو عن نهاية الداربي المغاربي.

إلى جانب ذلك، بثت المباراة فقط على قناة “بي إن سبورتس” و”الكأس” القطريتين، فيما لم يستطيع التلفزيون العمومي في نقل المباراة.

يذكر، أن أغلب القنوات الرياضية أصبحت تبث المباريات على اليوتوب، بالنظر إلى عدد من الأسباب بما فيها الأرباح المادية.