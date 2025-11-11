لأوّل مرة بالجزائر… “هاربين” دوبل كابين بسعر جد مُغرٍ

قامت شركة “تيرصام”، مساء اليوم الثلاثاء، بتسليم أوّل دفعة تضم 70 شاحنة من صنع محلي بالمنطقة الصناعية حي كشيدة ولاية باتنة.

وتم خلال الحفل، الذي نظم بمقر الشركة، بالكشف عن أوّل شاحنة جزائرية ذات مقصورتين، في خطوة تعكس تَقدُّم الصناعة الميكانيكية الوطنية.

وبالمناسبة، عرضت “تيرصام” شاحنة صغيرة بمحرك 1.5 لتر، بنوعين واحدة بمقصورة واحدة، بسعر 185 مليون سنتيم شامل كل الرسوم.

والثانية شاحنة صغيرة بمقصورتين، وحدد سعرها بـ 225 مليون سنتيم شامل كل الرسوم.

وأكد المدير العام للشركة، سمير معلى، أن “الالتزام الذي قدم لرئيس الجمهورية والوزير الأول الذي يتابع باهتمام هذا الملف قد جسد فعليا بعد شهور من بداية التصنيع لأول شاحنة تحمل العلامة الجزاىرية تيرصام”.