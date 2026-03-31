لأوّل مرة.. صدور القانون الأساسي للقضاء بالجريدة الرسمية خطوة نحو تحقيق الاسقلالية

صدر بالجريدة الرسمية في عددها الـ23 المؤرخ في 29 مارس 2026، القانون الأساسي للقضاء، في خطوة نحو تحقيق الاستقلالية وفق دستور 2019، لأول مرة بعد إعلان رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية سنة 2025.

وكانت المناسبة خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025- 2026)، بمقر المحكمة العليا. حيث أوضح رئيس الجمهورية أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية السنة الجارية.

وقال في كلمته: “تأكيدا منا على الدور الحيوي للقضاء، حرصنا على التوجيه الدائم للحكومة بضرورة التكفل على أحسن وجه بموظفي قطاع العدالة ومواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي والارتقاء به إلى الجودة والفعالية”. مؤكدا على أهمية “التكفل بضروريات حياة القاضي، حتى يتفرغ كليًّا لعمله”.

و ذكّر بـ “حرصه الشديد على توفير وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة مستقلة ونزيهة، تعكس بجدارة دولة الحق والقانون. وذلك وفاء للشعب الجزائري الأبيّ والشهداء الأبرار”.

ويعَدُّ صدور القانون الأساسي للقضاء استحقاقا مهمّا حققته المؤسسة القضائية، بفضل الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية من أجل قضاء مستقل، نزيه وفعال.