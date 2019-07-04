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لؤلؤة الجنوب بوداوي يخطف الأضواء من نجوم القارة السمراء

الرياضة
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لؤلؤة الجنوب بوداوي يخطف الأضواء من نجوم القارة السمراء
بقلم يونس رزيق

عرفت مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره التنزاني أول مشاركة للاعب هشام بوداوي مع الخضر في منافسة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر.

ويعتبر بوداوي (19 سنة) من بين أصغر اللاعبين المشاركين في نهائياتت كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الجزائري رفقة كل من محمد راحم، وطارق لعزيزي.

هشام بوداوي ابن الجنوب بالضبط من ولاية بشار المولود بحي غراسة وأصله من كرزاز، من مواليد سبتمبر 1999 إبن عائلة كروية، بما أن شقيقه عبد الرحمان توج مع بني ثور بكأس الجمهورية سنة 2000.

هشام بوداوي من أبناء الجنوب أول لاعب جنوب جزائري يلعب في المنتخب الوطني لكرة القدم فيلقى بذلك تصريحات الحساد .


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