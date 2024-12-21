لإستقبال الطلبات.. علامة ” بيستون الصينية ” للسيّارات بالجزائر تطلق موقعا رسميا 

أطلقت علامة ” بيستون الصينية ” للسيّارات بالجزائر موقعا رسميا لها من اجل استقبال الطلبيات.

وأكدت بيستون الصينية أنه سيتم إستقبال الطلبيات المبدئية لعلامة باستون يتم عبر الموقع الرسمي للعلامة.

وأعلنت بداية شهر ديسمبر الجاري شركة بيستون الجزائر، الممثل الحصري لعلامة بيستون الصينية في الجزائر، استلامها محاضر المطابقة للنماذج الأولية للسيارات التي ستسوق في السوق الجزائرية.

كما كشفت علامة بيستون الصينية في الجزائر عن السيارات التي سيتم تسويقها وتتعلق بكل من سيارات البنزين: B70، B70S، T77، T55.

أما السيارات الكهربائية فهي كلا من ،01 ، E05 .

وتعتبر علامة ” بيستون الصينية ” للسيّارات تابعة لمجموعة السيارات الصينية “فاو ”

وللتعرف أكثر على موقع بستون إضغط : https://bestune-algerie.com/