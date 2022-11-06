لإظهار جاذبيتها كوجهة سياحية واقتصادية.. سفيرة النمسا تدعو لفتح خط جوي مباشر مع الجزائر

استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد بمقر المجلس، سفيرة جمهورية النمسا لدى الجزائر كرستين موزر.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر والنمسا وسبل الارتقاء بها. لاسيما على الصعيد البرلماني الذي ينتظر أن يتعزز بعد التنصيب المرتقب لمجموعة الصداقة “الجزائر – النمسا”.

وبعد الحديث عن المحفزات التي تضمنها قانون الاستثمار، أبرز بوغالي أهمية التعاون في مجال التعليم العالي. حيث أعرب عن أمله في تعميم تجربة سابقة جمعت، في إطار توأمة، جامعتي وهران وبجاية مع جامعات من النمسا.

وأما بخصوص المسائل الدولية الراهنة، فقد جدد رئيس المجلس التذكير بمواقف الجزائر إزاء القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

كما شرح المقاربة السلمية التي تنتهجها الجزائر لحل الأزمات وقد حيا في هذا السياق. تطابق وجهات النظر بين البلدين بخصوص دعم قيم السلم والتعايش بين الدول.

من جهتها، ثمنت سعادة السفيرة الإمكانيات المتاحة للتعاون بين البلدين. وحثت بشكل خاص على ضرورة فتح خطوط جوية مباشرة لاستقطاب الزبائن وإظهار جاذبية الجزائر كوجهة سياحية واقتصادية. ليس للنمسا فقط وإنما لبلدان أوروبا الوسطى أيضا.