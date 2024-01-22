لإعداد القوانين الأساسية.. وزارة الصحة تجتمع مع كل الشركاء الاجتماعيين

دأبت وزارة الصحة، على التشاور وإبداء الآراء ومناقشتها حول مشاريع القوانين الأساسية للمستخدمين. ولقد سبق أن استدعت كل الشركاء الاجتماعيين سابقا قبل آخر اجتماع مجلس الوزراء. وهذا في إطار إعداد القوانين الأساسية للمستخدمين في مجال الصحة (القانون الأساسي للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة والأطباء المختصين).

كما برمجت اللجنة المكلفة بإعداد هذه النصوص في غضون هذا الأسبوع وبعد إعداد المسودة الأخيرة. طبقا لقرارات مجلس الوزراء الأخير وقبل عرضها على المصالح المختصة، اجتماعات مع النقابات الأربعة الممثلة للممارسين الطبيين. للتحاور حول هذه المسودة التي ستعرض بعد الموافقة عليها قريبا أمام الهيئات الرسمية.

وستليها اجتماعات أخرى، مع الشركاء الاجتماعيين الذين يمثلون الأسلاك الأخرى، وهذا ابتداء من الأسبوع القادم. ويتعلق بالشبه طيبين وأعوان الطبيين التّخذير والإنعاش والقابلات والنفسانيين والبيولوجيين ومتصرفي المصالح الصحية والمفتشين والأساتذة.