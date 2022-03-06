الروس يعثرون على مخابر لإنتاج “الجمرة الخبيثة” في أوكرانيا!

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، “إيغور كوناشينكوف”، أمس، عن تمكن سلطات بلاده من الحصول على وثائق تؤكد أن أوكرانيا حاولت تطوير سلاح بيولوجي في مختبرات سرية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية يخاطب الصحافيين في إطار الندوة الصحافية التي تعقد يوميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، حيث قال “إيغور كوناشينكوف”، إن وزارة الدفاع الروسية تسلمت وثائق من عاملي مختبرات بيولوجية أوكرانية، تؤكد تطوير مكونات سلاح بيولوجي.

وأوضح المصدر أن تلك المختبرات الأوكرانية تقع بالقرب من الحدود الروسية وكان يجري تمويلها من الولايات المتحدة.

قاموا بتدمير مخابر سرية أخرى لـ “الطاعون” و”الكوليرا” تقع على حدودهم

وأضاف المتحدث، أن تلك الوثائق تدل على قيام السلطات الأوكرانية بالإتلاف الطارئ لمخزون من مسببات “الطاعون” و”الجمرة الخبيثة” و”الكوليرا”، وغيرها من الأمراض المميتة في هذه المختبرات.

وحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، فإن قيام سلطات أوكرانيا بإتلاف مخزونات “بكتيريا الطاعون” و”الجمرة الخبيثة” و”الكوليرا”، كان في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فيفري الماضي، مضيفا أن ذلك تم بعد تلقي أوامر من وزارة الصحة الأوكرانية بهدف “منع الكشف عن حقائق انتهاك الولايات المتحدة وأوكرانيا للمادة 1 من معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الجرثومية”.

لهذا السبب سارع الجيش الروسي للسيطرة على “تشيرنوبيل”.. وأوكرانيا خطّطت لتصنيع “قنبلة قذرة”

وصرّح “كوناشينكوف” للصحافيين، أنه “وخلال العملية العسكرية الخاصة، تمّ كشف الوثائق والأدلة أثناء تمشيط دقيق لآثار برنامج بيولوجي عسكري يتم تنفيذه في أوكرانيا، بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية”.

وراح المتحدث الروسي يقول إن “البنتاغون يشعر بقلق بالغ بعد الكشف عن تجاربه البيولوجية السرية في أوكرانيا”، مضيفا أنه “يجري الآن تحليل الوثائق من قبل متخصصين روس في قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية”.

وكانت وسائل إعلام قد كشفت في وقت سابق، أن قوات العمليات الخاصة الروسية، دمّرت 13 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا، وأن “بعض المختبرات البيولوجية التي تم تدميرها كانت تحت الأرض”.

أوكرانيا خطّطت لتصنيع “قنبلة قذرة” في “تشيرنوبيل”!

وفي سياق متصل، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية، أمس الأحد، عن مصدر روسي، قوله إن سلطات أوكرانيا استخدمت منطقة “تشيرنوبيل” كمركز لتصنيع ذخيرة مشعة تعرف باسم “القنبلة القذرة”.

و”القنبلة القذرة” هي عبارة عن ذخيرة معبأة بمتفجرات عادية ممزوجة بمواد مشعة قادرة على تلويث مناطق شاسعة في حالة تفجيرها.

ولم يستخدم هذا السلاح على الصعيد الميداني في السابق على الإطلاق.

وقالت “نوفوستي” نقلا عن نفس المصدر، إن هناك معلومات تشير إلى أن المنطقة المحيطة بالمحطة المنكوبة، استخدمت أيضا للأعمال الخاصة باستخراج “البلوتونيوم”، وإن معدل الإشعاع المرتفع في هذه المنطقة مكّن القائمين بهذه الأنشطة من إخفائها.

وحسب نفس المصدر، فقد زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمعدن “البلوتونيوم” لمساعدتها في تطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن أوكرانيا كثفت أيضا خلال السنوات الأخيرة نشاطها لاستكشاف “اليورانيوم”.