لإنجاح حملة الحصاد والدرس وتعزيز الأمن الغذائي.. سعيود يسدي تعليمات هامة للولاة

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا عبر تقنية التحاضر عن بُعد، مع ولاة الجمهورية.

اللقاء خُصص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنجاح حملة الحصاد والدرس. وكذا الوقوف على مدى جاهزية الولايات لضمان السير الأمثل لهذا الورش الوطني الاستراتيجي.

وخلال الاجتماع، أكد سعيود أن حملة الحصاد والدرس تحظى بمتابعة خاصة من رئيس الجمهورية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وشدد سعيود على أن تحقيق الهدف الوطني المتمثل في جمع ما يفوق عن 50 مليون قنطار من الحبوب يقتضي تعبئة شاملة. وأيضا انخراطًا فعليًا لمختلف المتدخلين، تحت الإشراف المباشر للولاة، بما يضمن التنسيق المحكم والتكفل الفوري بكل الانشغالات الميدانية.

وبهذا الخصوص أسدى سعيود جملة من التعليمات والتوجيهات العملياتية إلى السادة الولاة، أبرزها:ضمان المتابعة اليومية والميدانية لمختلف مراحل حملة الحصاد والدرس. وكذا التواجد المستمر عبر مواقع الحصاد والتجميع والتخزين، مع الرفع الفوري لكل العراقيل التي قد تعترض سير العملية.

بالإضافة إلى تنصيب خلايا دائمة لليقظة والمتابعة على مستوى جميع الولايات، تعمل بالتنسيق المباشر مع الخلية الوطنية لمتابعة حملة الحصاد والدرس، بمايضمن المتابعة الآنية لمؤشرات تقدم العملية وتحيين المعطيات والإحصائيات بصفة دورية.

مع التعبئة الكاملة لجميع إمكانيات التخزين الوطنية، من خلال الاستغلال الأمثل لمرافق التخزين التابعة للقطاعين العام والخاص. وتسخير كافة الوسائل اللوجستية، لاسيما وسائل النقل والشاحنات، لضمان النقل الفوري للمحاصيل والحفاظ على المنتوج الوطني.

وامر سعيود بإعداد وتنفيذ مخطط تنسيقي بين الولايات يضمن التحويل الفوري لوسائل الحصاد والعتاد إلى الولايات التي لا تزال العملية متواصلة بها. مع استغلال فائض قدرات التخزين بالولايات المجاورة، بما يعزز مبدأ التضامن بين الولايات ويكرس النجاعة في استغلال الإمكانيات الوطنية.

ورفع مستوى الجاهزية وتسخير جميع وسائل التدخل واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى غاية استكمال عملية الحصاد والتخزين.

كما أكد سعيود على ضرورة الرفع الفوري للتقارير الميدانية المتعلقة بتقدم الحملة، وضمان التدخل العاجل لمعالجة كل الإشكالات بالتنسيق مع الخلية الوطنية المنشأة على مستوى الوزارة الأولى، بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.