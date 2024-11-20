لإنجاز معجم مصطلحات.. المجلس الأعلى للغة العربية يستقبل إطارات الحماية المدنية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للّغة العربيّة البروفيسور صالح بلعيد، صبيحة الثّلاثاء، إطارات من المديرية العامة للحماية المدنية، على رأسهم مدير الدراسات العقيد قراش دوداح.

وحضرت اللقاء أيضا، اللّجنة العلميّة المكلّفة بإعداد “معجم مصطلحات الحماية المدنيّة” برئاسة الدّكتورة مهديّة بن عيسى.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فقد تمّ من خلال هذا الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المتمثل في تسليم المادّة وتصنيفها حسب مجالاتها من طرف ممثّلي الحماية المدنيّة.

كما تم أيضا الاتّفاق على خطّة العمل. يضيف المصدر ذاته.