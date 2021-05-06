لإنعاش السياحة.. إيطاليا تطلق “جواز سفر كورونا” ماي الجاري

تطلق إيطاليا الشهادة الصحية الرقمية أو ما يطلق عليها “جواز سفر كورونا” في ماي الجاري.

يأتي هذا لتسهيل دخول وحركة السياح عبر البلاد، وذلك قبل الموعد الذي حدده الاتحاد الأوروبي لتنفيذه.

وأعلن رئيس حكومة إيطاليا، ماريو دراجى، أن تكون الشهادة الصحية جاهزة في النصف الثاني من الشهر الجاري.

وقال “نأمل أن يصل في أقرب وقت ممكن، قدمت الحكومة الإيطالية جوازا وطنيا يسمح للناس بالتنقل بين المناطق”.

وحدد وزير السياحة الإيطالي أن الوثيقة ستسمح للمسافرين من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه بالدخول والتنقل في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن أنه “سيكون للجميع ، وخاصة السياح من خارج الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت الصحيفة أن جواز سفر كورونا سيصادق على ما إذا كان الشخص قد تم تطعيمه أو خضع لاختبار PCR سلبى.