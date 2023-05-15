لابورتا يزف أخبارا سارة لجماهير برشلونة

زفّ رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، أخبارا سارة لجماهير الفريق، بخصوص مدللهم السابق ليونيل ميسي.

وفي تصريح نقله موقع “أونز مونديال”، قال خوان لابورتا، عقب تتويج فريقه بلقب البطولة الإسبانية لهذا الموسم.

“سنفعل كل ما يجب من أجل إعادة ميسي للفريق، نحن نعمل منذ الآن لتعزيز فريقنا تحسبا للموسم المقبل”.

كما أضاف رئيس برشلونة: “لقد وضعنا خطة تقشف في النادي، لنكون قادرين على مواجهة اللعب المالي النظيف، ونتمكن من القيام باستقدامات”.

وتابع وخوان لابورتا: “نحن نقوم بعملنا لنكون قادرين على الحصول على فريق أكثر تنافسية الموسم المقبل”.

يذكر أن جماهير برشلونة، طالبت في عدة مناسبات بعودة مدللها ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان شهر جوان المقبل.