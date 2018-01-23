لاج:”داربي الكأس بين المولودية والشباب سيُجرى في 5 جويلية”

أكد رئيس مجلس إدارة “مولودية الجزائر” “زايد لاج” أن الداربي العاصمي الذي سيجمع فريقه بشباب بلوزداد في الدور ثمن النهائي.

لكأس الجمهورية سيُلعب بملعب 5 جويلية الأولمبي، وقال “لاج” للتلفزيون الجزائري على هامش القرعة التي جرت أمسية اليوم الثلاثاء.

“الداربي سيُلعب في ملعب 5 جويلية ونتمنى أن تسوده الروح الرياضية فوق أرضية الميدان وفي المدرجات”.

“الحديث عن كمية التذاكر الخاصة بأنصار السياربي سابق لأوانه ولدينا كل الثقة في إمكانيات اللاعبين القادرين على تجاوز شباب بلوزداد”.

وأضاف:”سنحضر بجدية لهذا الداربي حتى نكون في يومنا ونتأهل للدور ربع النهائي”.