لاج: “كل تعداد المولودية في أفضل فورمة بفضل مجهودات الطاقم الطبي”

تحدث طبيب مولودية الجزائر زين الدين لاج، عن العمل المنجز من قبل طاقمه خلال تربص الفريق الجاري بفرنسا، وكدا تواجد كل التعداد في أفضل فورمة.

وصرح لاج، في حوار للصفحة الرسمية للعميد: “نحن في تربص مغلق منذ 10 أوت، أين قمنا بعمل كبير لضمان جاهزية وراحة لاعبينا في كل التدريبات”.

كما أضاف: “استعنا بكل الوسائل المادية، والبشرية اللازمة، لانجاح مهمتنا، كما اغتنمنا فرصة تواجدنا هذا بفرنسا لاخضاع اللاعبين لعدة فحوصات، وتحاليل طبية”.

وأردف: “قمنا إلى حد الآن ومنذ انطلاق تربص الفريق بـ160 حصة علاجية، بالإضافة لـ170 جلسة تدليك”.

وختم طبيب المولودية زين الدين لاج: “حاليا اللاعبون جاهزون بنسبة 100 بالمئة، ونتمى المواصلة على هذا المنوال لتحقيق موسم كبيرة، والتتويج بالبطولة”.