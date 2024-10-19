لارتباطه بتخصصات طبية.. تنظيم الطبعة 9 لطب الحوض

نظمت الجمعية الجزائرية لديناميكية البول وطب الحوض والعجان SALUD-PP أمس، الطبعة التاسعة لمؤتمرها بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.

ويجمع هذا الموعد الطبي الهام مختصين جزائريين وأجانب حول أمراض الحوض والعجان، مع التركيز على إصابات الأعصاب والنخاع الشوكي. وترتبط العديد من التخصصات الطبية، مثل طب المسالك البولية، وأمراض النساء، وجراحة الجهاز الهضمي. وأمراض المستقيم، وجراحة الأعصاب، وما إلى ذلك، بطب الحوض. حيث أن هذه العلاقة الوطيدة تملي مقاربة متعددة الاختصاصات في التكفل بالمرضى.

كما تناول هذا المؤتمر فضاء للتبادل العلمي للفاعلين المعنيين بهذه الأمراض، بهدف وضع حد للتجوال العلاجي للمرضى. من خلال توفير إطار طبي وشبه طبي مناسب لهم وتكفل منسق.

وناقش قامات في التخصص، أمراضا ذات علاقة بأورام المسالك البولية والأعراض التحذيرية لأمراض أسفل الجهاز البولي. الالتهابات البولية، وسلس البول.

وتم أيضا تكريم الابطال في الألعاب شبه الأولمبية مثال حي عن العزم والارادة. بحضور رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة معمري عتيقة. هؤلاء الرياضيون الذين تحدوا الاعاقة. من أجل أن يرفرف العلم الجزائري عاليا في المحافل الدولية، سيتم الاحتفاء بهم نظير، مساهمتهم في تشريف الوطن والأمة.

من جهة أخرى ستطلق الجمعية، بهذه المناسبة دورة تكوينية عالية الخبرة، ضمن برنامج متخصص في ديناميكية البول والحوض، يمتد على مدار عام كامل موجه للأطباء المختصين، كما سيتم إطلاق دورات أخرى لفائدة الأعوان شبه الطبيين، مع تنظيم ورشات تطبيقية، من أجل تعزيز الخبرة في مجال علاج أمراض الحوض.

جدير بالذكر أن الجمعية الجزائرية لديناميكية البول وطب الحوض والعجان SALUD-PP تأسست عام 2009 من قبل مجموعة متعددة الاختصاصات تضم أطباء جزائريين مختصين.

ومن مهامها الأساسية تعزيز وترقية التشاور بين الخبراء والتحيين الدوري والمنتظم للمعلومات والمعارف العلمية في مجال أمراض الحوض، مع تقديم إطار للتكوين المتواصل للمهنيين في الصحة.

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