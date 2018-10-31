“لازيو” لن يدخل في صراع من أجل “براهيمي”

كشفت المصادر الصحفية الإيطالية، أن إدارة “لازيو” الإيطالي ليست مستعدة لدخول في صراع مع أندية أخرى من أجل ضم النجم الجزائري “ياسين براهيمي”.

وحسب ماذكرته ذات المصادر، فإن فريق “لازيو” منح “براهيمي” مهلة من أجل حسم مستقبله قبل تقديم أي عرض رسمي لنادي “بورتو”.

فنادي “الدراغاو” عاد بقوة من جديد ويريد تجديد عقد النجم الجزائري لـ 4 مواسم أخرى، غير أن كثرة العروض التي تتهاطل على “براهيمي” تعقد “الأمور”.

من جهة أخرى، لدى النجم الجزائري عروض من مختلف الدوريات الأوروبية وحتى الخليجية، وهو الذي ينتهي عقده مع “بورتو” في الصائفة المقبلة.