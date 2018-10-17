لازيو يصر على براهيمي ويجهز عرضا مغريا للظفر بخدماته

أبدى نادي لازيو، الإيطالي، جديته في التعاقد مع الدولي الجزائري ياسين براهيمي، من خلال تجهيزه لعرض مغر، للظفر بخدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أن مسؤولي نادي لازيو، يجهزون عرضا لبراهيمي، لمدة 4 إلى 5 سنوات، براتب 2 مليون أورو سنويا.

وأقدم النادي الإيطالي على هذه الخطوة، لقطع الطريق أمام عديد الأندية، التي أبدت إهتمامها بلاعب الخضر، على غرار ناديي مارسيليا، وليون.

يذكر أن عقد ياسين براهيمي، مع ناديه بورتو البرتغالي، ينتهي شهر جوان المقبل، ويحق له التعاقد مع أي فريق مجانا، انطلاقا من شهر جانفي المقبل.