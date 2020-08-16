لازيو يقترب من الإعلان عن صفقة فارس

توصلت إدارة نادي لازيو روما الإيطالي، لاتفاق ع نظيرتها من نادي سبال، بخصوص انتقال الدولي الجزائري محمد فارس.

وكشفت وسائل إعلام أيطالية، أن إدارة نادي لازيو، تقترب من الإعلان رسميا عن صفقة ضم فارس، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأتي هذا بعد توصلها لاتفاقها مع مسؤولي سبال، على بيع عقد مدافعهم الجزائري، مقابل مبلغ مالي بقيمة 9 مليون أورو.

وبذلك سيضمن محمد فارس (24 عاما)، البقاء الموسم المقبل ضمن السيري أ، والمشاركة في تصفيات رابطة الأبطال، بالنظر لاحتلال نادي لازيو المركز الرابع في ترتيب بطولة الموسم المنصرم.