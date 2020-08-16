لازيو يقترب من الإعلان عن صفقة فارس

الرياضة
  • -
  • 0
لازيو يقترب من الإعلان عن صفقة فارس
بقلم كريم.تيغرمت

توصلت إدارة نادي لازيو روما الإيطالي، لاتفاق ع نظيرتها من نادي سبال، بخصوص انتقال الدولي الجزائري محمد فارس.

وكشفت وسائل إعلام أيطالية، أن إدارة نادي لازيو، تقترب من الإعلان رسميا عن صفقة ضم فارس، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأتي هذا بعد توصلها لاتفاقها مع مسؤولي سبال، على بيع عقد مدافعهم الجزائري، مقابل مبلغ مالي بقيمة 9 مليون أورو.

وبذلك سيضمن محمد فارس (24 عاما)، البقاء الموسم المقبل ضمن السيري أ، والمشاركة في تصفيات رابطة الأبطال، بالنظر لاحتلال نادي لازيو المركز الرابع في ترتيب بطولة الموسم المنصرم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=871536

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com