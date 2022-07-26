لاسات:”سنلعب من أجل الفوز أمام ليبيا”

أكد المُدرب الوطني لمُنتخب أقل من 20 سنة، محمد لاسات، أن أشباله سيلعبون من أجل الفوز أمام ليبيا.

حيث قال، لاسات، قبل المواجهة المُقررة غدا الأربعاء بملعب الأمير سلطان بمدينة أبها السعودية التي تحتضن المنافسة.

“ليبيا خصم يجب أخذه على محمل الجد. انتصاره على لبنان مستحق. قدموا مباراة جيدة ، خاصة في الشوط الثاني”.

كما أضاف:”كل المنتخبات يجب أن تؤخذ على محمل الجد وخاصة ليبيا.. في رأيي ، في هذا النوع من المواجهات، لا مجال للحسابات، سنلعب من أجل الفوز”.

ويواجه الخضر مُنتخب ليبيا في لقاء الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس العرب للمنتخبات.