لاسات:”لو نفوز على مصر سنتوج بالبطولة العربية مهما كان المنافس”

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، محمد لاسات، عن جاهزية أشباله للإطاحة بالمنتخب المصري، برسم نصف نهائي البطولة العربية للشباب 2022.

وصرح لاسات، على هامش، المؤتمر الصحفي قبل المباراة :”الاستعداد لهذه المباراة لم يتم على نحو جيد بسبب ضيق الوقت”.

وأضاف لاسات:” حرصنا على الاسترجاع والمحافظة على المعدل البدني للاعبين، ونحن في جاهزية كبيرة لملاقاة المنتخب المصري”.

وختم الناخب الوطني لاسات: “في حال الفوز على منتخب مصر، أعتقد أننا سنفوز بالمباراة النهائية ونتوج باللقب أمام أي منافس سواءً منتخب السعودية أو منتخب فلسطين”.

للإشارة، سيواجه الخضر المنتخب المصري، غداً الأربعاء، على الساعة الـ19.00 بالتوقيت المحلي، بملعب الأمير سلطان.