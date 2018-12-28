لاسات: “أربعة لاعبين سيغادرون ونستهدف مهاجمين في هذا الميركاتو”

تحدث مدرب نصر حسين داي، محمد لاسات، عن الميركاتو الشتوي لفريقه، أين كشف التدعيمات التي يستهدفها النادي تحسبا لمرحلة العودة.

وصرح محمد لاسات، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “هناك أربع لاعبين سيغادرون الفريق في هذا الميركاتو الشتوي”.

وأضاف: “في المقابل، نسعى لاستقدام لاعبين أو ثلاثة على الأكثر، نستهدف التعاقد مع مهاجمين، بمقدورهما تقديم المساعدة لأحمد قاسمي، في قادم مبارياتنا”.

وأكد محمد لاسات: “نملك تعداد في المستوى، وللاعبين الشبان الذين قمنا بترقيتهم للفريق لأول، يقدمون مردود جدي هذا لموسم”.