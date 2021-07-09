لاسات: “إزدحام حركة السير سبب بدايتنا الكارثية أمام المنتخب السعودي”

كشف مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة محمد لاسات عن سبب البداية الكارثية للمنتخب الوطني في نهائي كأس العرب للمنتخبات الذي خسره رفقاء المدافع دهيليس أمام المنتخب السعودي يوم الثلاثاء الماضي.

وتحدث مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة محمد لاسات عن أسباب الهزيمة أمام المنتخب السعودي، وخسارة نهائي كأس العرب للمنتخبات قائلا:

“لست من الأشخاص الذين يبحثون عن الأعذار ، لكن سأوضح لكم سبب دخولنا المتأخر في الشوط الأول من المباراة أمام المنتخب السعودي، حيث كان يتوجب علينا أن نكون في غرف تغيير الملابس ساعتين قبل إنطلاق المباراة، إلا أننا تأخرنا بسبب إزدحام حركة السير في القاهرة حيث وصلنا إلى الملعب على الساعة الـ16:05، في حين ان ال مباراة إنطلقت على الساعة 17:00 بتوقيت مصر، وكان يتوجب علينا القيام بكل الأمور التنظيمية في ظرف أقل من ساعة وحاولنا تحفيز اللاعبين في هذا الوقت الضيق، وهذا ما تسبب في بداية مباراة كارثية”.