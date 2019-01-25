لاسات : ” إيغيل ساهم في الفوز على المولودية بنسبة 50% “

إعترف المدرب محمد لاسات بالدور الذي قام به المدرب الجديد للتصرية مزيان إيغيل ومساهمته في التأهل الفريق على حساب المولودية.

وتحدث لاسات في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة عن التأهل المحقق على حساب العميد قائلا:

“أنا قلت وأعيدها بعد مواجهة الإتحاد، أنه كان علينا إراحة اللاعبين وإشراك 6 لاعبين من الآمال، تحضيرا لمواجهة أهلي بنغازي”

وبخصوص الفوز الذي حققه فريقه أمام مولودية الجزائر بالرغم من التعب الذي نال من لاعبيه أمام أهلي بن غازي قائلا:

“كرة القدم ليست علم دقيق، وأقول أن تحكمنا في منهجية التدريب ونقاط الإسترجاع، اليوم أنا خريج المدرسة الجزائرية ونعرف مناهج التدريب جيدا”.

وأضاف:”أشركنا 4 لاعبين جدد في التشكيلة التي واجهت المولودية، مع الإعتماد على كتلة في الخلف التي تسمح في غلق المساحات”

وتابع:”تكتيك المولودية ساعدنا لأنه كان يرغب في قيادتنا للوقت الإضافي والتفوق علينا بدنيا لكننا فاجئناهم بهدف قاسمي في الدقائق الأخيرة”

وإختتم حديثه قائلا:”إيغيل قال أن شرطه الوحيد بقاء لاسات والعمل سويا، وأخذنا المسؤولية وأنا لست من المدربين الذين يتهربوا من

الحقيقة، وأنا يشرفني أن أكون في طاقم مزيان إيغيل”

” حضور إيغيل ساعدنا كثيرا، لأنه يستحق 50 بالمئة من التأهل المحقق أمام مولودية الجزائر في منافسة كأس الجمهورية”.

وكان فريق نصر حسين داي قد تأهل على حساب مولودية الجزائر إلى الدور ربع النهائي من منافسة كاس الجمهورية.

وسجل هدف الفوز الوحيد اللاعب أحمد قاسمي عن طريق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، لتواصل

النصرية تألقها على مستوى الجبهات الثلاثة بعد التأهل إلى دور المجموعات من منافسة كاس الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز المحقق

أمام فريق أهلي بن غازي الليبي، بالإضافة إلى التألق في منافسة البطولة أين يحتل المرتبة الثامنة برصيد 23 نقطة، دون إحتساب المباراة المتأخرة

التي تنتظره أمام فريق دفاع تاجنانت في إطار الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، في إنتظار مواجهة القمة

أمام شباب بلوزداد في إطار الدور ربع النهائي من منافسة كاس الجمهورية.