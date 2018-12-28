لاسات: “احترامنا لأولمبي أقبو مكننا من التأهل في كأس الجمهورية”

كشف مدرب نصر حسين داي، محمد لاسات، أن فريقه تعامل مع أولمبي أقبو بكل جدية، وهذا ما سمح لهم بالفوز عليه والتأهل للدور المقبل من كأس الجمهورية.

وصرح لاسات، للإذاعة الوطنية: “احترمنا فريق أقبو، وأخذنا العبرة من اقصاء شبيبة القبائل، وهذا ما ساعدنا لتحقيق التأهل”.

وأضاف: “المباراة كانت صعبة كما توقناها، أمام فريق أقبو الذي يملك لاعبين مهاريين، وجد منظم فوق أرضية الميدان، وأشكر لاعبينا على المجهود المقدم والتأهل المحقق”.

وتابع: “سنعمل على استرجاع أنفاسنا، تحضيرا لمباراة خنشلة في الدور لمقبل من كأس الجمهورية، التي سندخلها بكل جدية أيضا، لبلوغ الدور المقبل”.

يذكر أن نادي نصر حسين داي، فاز أمس الخميس، على أولمبي أقبو، بنتيجة 2-0، لحساب الدور الـ32 من كأس الجمهورية.