لاسات: التتويج أهديه لعائلتي وردي على المشككين في قدراتي التدريبية”

أعرب محمد لاسات، مدرب اتحاد العاصمة، عن سعادته الكبيرة بعد التتويج بلقب كأس الجزائر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود جماعية ومنهجية تدريبية دقيقة، معبرًا عن امتنانه لله تعالى على هذا التتويج.

وفي تصريح له للتلفزيون العمومي عقب المباراة النهائية التي جمعت اتحاد العاصمة بشباب بلوزداد، قال لاسات: “أحمد الله على هذا التتويج، وأهديه أولًا إلى عائلتي الكبيرة والصغيرة. هذا اللقب جاء بعد أن وضعنا خطة واضحة واستراتيجيات فنية، حيث عرفنا كيفية استعادة اللاعبين معنويًا وبدنيًا بعد موسم صعب”.

وأضاف: “كنت دائمًا أقول للاعبين أننا بحاجة إلى إنقاذ الموسم، والآن الحمد لله نجحنا في ذلك. قمنا بالضغط على شباب بلوزداد منذ بداية المباراة، وعرفنا كيف نخل بتوازنهم وهو ما مهد لنا الطريق نحو الفوز”.

وتابع لاسات: “رسالتي للبعض الذين لا يعرفون كرة القدم، والذين شوهوا صورتي، وخاصة الذين تكلموا عني في وسائل التواصل الاجتماعي، أقول لهم إنني أعمل بجد وأتحمل مسؤولية فريقي. وكل من شكك في قدراتي التدريبية كان عليه أن يحترم العمل والجهد الذي بذلته طوال الموسم، أقول لهم وكيلهم ربي”.

وفي ختام تصريحاته، شكر لاسات اللاعبين والجماهير على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن التتويج بكأس الجزائر هو بداية جديدة للفريق الذي يسعى لتحقيق المزيد من الألقاب في المستقبل.