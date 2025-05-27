لاسات: “التعادل أمام أقبو ليس مرضيا ولكنه أفضل من الهزيمة”

أكد المدرب المساعد لاتحاد العاصمة، محمد لاسات، أن التعادل أمس الاثنين، أمام أولمبيك أقبو، ليس مرضيا، إلا أنه أفضل من الهزيمة.

وتلقى الاتحاد هدفا في الدقيقة 86 من مواجهته للضيف أقبو بأقدام زعموم. برسم الجولة الـ 27 من البطولة المحترفة، قبل أن ينجح اللاعب كالاب، في التعديل بهدف في الدقيقة 90+1.

وقال لاسات عن اللقاء: “واجهنا فريقا يلعب على البقاء في ملعبنا.. خلال الشوط الأول كانت لدينا فرصتين الأولى عن طريق بوسليو وأخرى عن طريق غشة، وكنا نستحق الفوز في الشوط الأول”.

قبل أن يستدرك ذات المتحدث في الندوة الصحفية التي نشطها عقب اللقاء: “لكن في الشوط الثاني أقبو تحكم في الأمور خاصة في الهجمات المعاكسة وسجل هدفا بعد خطأ كبير في الدفاع”.

وواصل لاسات: “عندنا في النتيجة رغم أنها لا تُرضينا، ولكن تبقى أفضل من الهزيمة.. نحن نبحث عن تشكيل فريق ولكن لا يوجد خيارات، منذ قدومي لم أتمكن من ايجاد 11 لاعبا يشاركون بانتظام”.