لاسات: “الهدف الأساسي لمنتخب أقل من 20 عاما هو التأهل لكأس أمم إفريقيا”

أكد المدرب محمد لاسات، أن الهدف الأساسي الذي يعمل على بلوغه، رفقة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، هو ضمان التأهل لكأس أمم إفريقيا.

وصرح لاسات، للموقع الرسمي “للفاف”: “خضنا أول تربص لنا، بعد البطولة الإفريقية التي جرت بمصر، والهدف من هذا التربص كان الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين، ومعاينة بعض الجدد”

وأضاف: “الهدف الأول الذي نسعى لبلوغه رفقة هذه الفئة من المنتخب الوطني، هي التأهل للبطولة الإفريقية المنتظر انطلاقها شهر جوان 2022”.

وأردف: “سنخوض تربص آخر في الأيام المقبلة لتحضير بطولة شمال إفريقيا، أين سنواجه منتخبات كبيرة على غرار تونس ليبيا وغيرها، ما يسمح لنا بتقييم لاعبينا”.

وتابع محمد لاسات: “نعمل رفقة الاتحاد الجزائري، لبرمجة حوالي 9 مباريات ودية دولية، والتي من شأنها أن تكون كافية لتحضير هذه الفئة من المنتخب الوطني”.

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