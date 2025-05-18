لاسات: “تأثرنا بالغيابات أمام بارادو وسنصارع من أجل مرتبة جيدة”

برر المدرب المساعد لاتحاد العاصمة، محمد لاسات، هزيمة أمس السبت، أمام أتليتيك بارادو، في الجولة الـ 26، بالغيابات التي عانت منها التشكيلة.

وسقط الاتحاد بثلاثية لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 36 في المركز الـ 6 ومباراة متأخرة. أمام الغريم مولودية الجزائر، والمقررة يوم 23 ماي الجاري، ضمن تسوية الجولة الـ 22.

وقال لاسات، عقب الهزيمة أمام “الباك”: “قمنا بتغييرين إضطراريين، من خلال إشراك شيتة مكان بوخنشوش، وعزي العائد من إصابة بدلا من مونديكو”.

مضيفا في الندوة الصحفية التي عقدها بملعب “نيسلون مانديلا”: “وجدنا صعوبات كبيرة خاصة في محور الملعب.. الشوط الثاني قدمنا كل شيء ولكننا بقينا تحت خطر الهجومات المعاكسة لبارادو”.

كما اعترف لاسات، في المقابل أن هزيمة فريقه كانت مستحقة. قبل أن يستدرك: “الاتحاد سيبقى يصارع من أجل إنهاء الموسم في مرتبة مريحة. وأعود لأؤكد أن الغيابات جاءت بعدما حققنا الديكليك، وهذا ما أثر علينا”.

في المقابل، استنكر المدرب المساعد لاتحاد العاصمة. طريقة تلقي الهدفين الأول والثاني، من مخالفة مباشرة وآخر من رأسية بعد ضربة ركنية، مبرزا أنه من غير المعقول لنادٍ محترف بقيمة الاتحاد، أن يتلقى أهدافا مماثلة.