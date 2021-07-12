لاسات: “رغم النتائج الايجابية هناك نقائص عديدة في منتخب أقل من 20 عاما”

اعترف المدرب محمد لاسات بوجود عدة نقائص في المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، رغم النتائج الإيجابية التي حققها في كأس العرب للمنتخبات.

وصرح لاسات، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية: “رغم النتائج الإيجابية التي حققناها، إلا أن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، لازال يعاني من نقائص عديدة”.

وأوضح المدرب الوطني: “هناك نقائص من الناحية الجماعية، في الانسجام بين اللاعبين، وآليات اللعب”.

وتابع محمد لاسات: “إذا هناك مدرب بإمكانه خلق الإنسجام، في ظرف أسبوع، فليتفضل للإشراف على الفريق”.