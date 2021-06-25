لاسات: “سنعمل المستحيل لبلوغ الدور الثاني من البطولة العربية”

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، محمد لاسات أهدافه في البطولة العربية، مؤكدا سعيه بلوغ الدور الثاني.

وصرح لاسات، للإذاعة الوطنية: “المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما خاض 4 تربصات فقط، ما يعني أنه لم يكن أمامنا الوقت الكافي للتحضير بشكل جيد”

وأضاف: “رغم تسجيلنا لبعض النقاط السلبية خاصة في مواجهة مصر، إلا أننا خرجنا بالعددي من الأمور الإيجابية لحد الآن، حيث هناك ثلاث لاعبين، أظهروا امكانيات تسمح لهم بالارتقاء للمنتخب الأول في المستقبل القريب”.

وختم مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، محمد لاسات: “سنعمل المستحيل لبلوغ الدور الثاني من هذه البطولة العربية”

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، فاز في مباراته الأولى أمام موريتانيا، قبل أن يتعثر في الجولة الثانية في مواجهة نظيره المصري.