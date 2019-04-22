“لاسات” :”فوز السياربي مُستحق ومبروك عليهم”

إعتبر “محمد لاسات”، مُدرب نصر حسين داي، الهزيمة التي تعرض لها اشباله، أمس الأحد، على يد الجار “شباب بلوزداد” بالمنطقية.

وصرّح لتلفزيون “النهار” قائلا :”فوز السياربي مُستحق ومبروك عليهم، ومن جهتنا لم نكن في المُستوى المطلوب، ولم نُقدم أي شيء”.

وواصل :”المنافس كان أكثر إرادة منا، وخلق الكثير من الفُرص، ونطلب السماح من أنصارنا وعلينا العودة للعمل لإسترجاع مُستوانا سريعا”.

وسقطت “الميلاحة” بالآداء والنتيجة أمام أبناء “لعقيبة” بهدفين دون رد، في إنتصار مُهم جدا لهذا الأخير في سباق ضمان البقاء.